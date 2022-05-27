Video Haber Son Dakika: 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

27.05.2022 | 15:56

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına iştirak etti. Başkan Erdoğan burada 27 Mayıs'ın kara lekesinin 62 değil 600 yıl temizlenmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını da belirten Erdoğan "Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin." dedi. Erdoğan ayrıca "Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına da kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" diye ekledi. İşte son dakika açıklamaları...

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