Başkan Erdoğan: "Bay Kemal'in ödediği tazminatları TÜRGEV ve ENSAR'a bağışladım" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına iştirak ediyor. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.