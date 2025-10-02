Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26 Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı. Kaza sonrası cipin alev alan motoru, yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücülerin tedavisi devam ederken, kazanın akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.