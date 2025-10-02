Video Yaşam Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

02.10.2025 | 09:26

Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı. Kaza sonrası cipin alev alan motoru, yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücülerin tedavisi devam ederken, kazanın akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 02:31
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 01.10.2025 | 14:57
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular | Video 02:09
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:51
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 02:01
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 14:25
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01:07
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01.10.2025 | 13:19
İzmir’deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 00:45
İzmir'deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 01.10.2025 | 13:19
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi | Video 04:50
Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi | Video 01.10.2025 | 13:19
Beşiktaş’ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 00:15
Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 01.10.2025 | 12:53
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:05
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01.10.2025 | 12:51
Güllü’nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 00:38
Güllü'nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 01.10.2025 | 12:19
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01:33
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01.10.2025 | 11:47
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü’nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 00:36
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü'nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 01.10.2025 | 10:49
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:30
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.10.2025 | 10:47
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 00:35
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 01.10.2025 | 10:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY