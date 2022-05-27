Başkan Erdoğan: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere şantajlara asla boyun eğmedik" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına iştirak etti. Başkan Erdoğan burada Menderes'i dar ağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara lekenin 62 değil 600 yıl temizlenmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını da belirten Erdoğan "Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin." dedi. Erdoğan ayrıca "Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına da kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" diye ekledi.