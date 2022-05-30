Son dakika | MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar...

AZERBAYCAN'DA TEKNOFEST COŞKUSU

Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok önemli bir etkinliğe katıldık. Bakü'de TEKNOFEST gerçekleşti. İlk defa Türkiye toprakları dışında gerçekleşmesi bu şekilde mümkün oldu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu bir zihniyet devrimi. Sayın Aliyev'in ev sahipliğiyle gerçekleşti. Sayın Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada gençleri yeni hedeflere yönlendirilmesi çok iyi oldu.

Aziz Sancar hocamız da bahsetti. Esas olan zihniyet devriminin arkasından gelen Karabağ zaferinin taçlanması için kültürel, ekonomik, teknolojik alanda yeni zaferlere bu genç kardeşlerimizin vasıtasıyla imza atılacak olmasıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında bir harekattan bahsetmesinin hemen ertesinde sayın Kılıçdaroğlu'nun sayın Cumhurbaşkanımızın kaçacağını söylemesi çok büyük bir sorumsuzluk olmuştur. Bu yabancıların diliyle etiketlemek olmasıdır. Bu yabancıların zamanlamasına baktığında Türkiye önemli bir dış politika müdahalesi gerçekleştiğinde, iç ve dış siyasette yeni bir reform ortaya çıktığı zaman olmuştur.

CHP'de çok temel konularında ayrılıklarımız olabilir. Fakat CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Türkiye'nin milli güvenliği konusunda her zaman hassas olmuştur. Bunun tekniği, stratejisi konusunda, nasıl gerçekleşeceği konusunda ayrışabiliriz ama bu hassasiyeti göstermişlerdir. İlk defa CHP koltuğunun bu şekilde istismar edilmesi hem CHP hem de Türkiye için bir ilktir.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun önüne bir belge getirildiğinde bunun önünü, arkasını iyi sorgulaması lazım. Kendisini bu duruma düşürmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'biz harekat gerçekleştireceğiz' demesinden hemen bir iki gün sonra oluyor bu.

"MESELE ÜLKEMİZE DÖNÜK OLARAK BU FAALİYETLERİ ENGELLEMEK"

Vatandaşlarımız öğrenci olarak, iş bulmak için başka ülkelere gittiğinde FETÖ'cüler istiyor ki kendilerinin organizasyonlarına muhtaç olsunlar. Bunlar kendilerini değişik kimliklerle gösterebilirler. Bunlara karşı sivil toplum örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti birtakım imkanlar yaratıyorsa, meşru bir biçimde yurt açıyorsa bundan memnuniyet duyulması gerekir. Bundan rahatsız olan çevre FETÖ çevresidir.

Buradaki mesele bunların bizim vatandaşlarımıza, ülkemize dönük olarak bu faaliyetleri engellemektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamayı yapar yapmak 'Bakın göreceksiniz gizli belge dediği şeyler açık kaynaklarda vardır' dedim. Nitekim ABD Bakanlığının internet sitesinde çıktı. Arkasından bir FETÖ'cü çıktı 'Ben bunları zaten 3-4 yıl önce söyledim' dedi.

Bazen düzeltme fırsatı veriyoruz. Bazen 12 saat bazen 24 saat bekliyoruz. Ama bakıyoruz düzeltilmeyince demek ki bunun arkasında duyuyorlar...

İSVEÇ FİNLANDİYA NATO VETOSU

Türkiye'nin argümanlarının ne kadar kıymetli olduğu görüldü. Daha önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler savaşı görünce geri döndüler. Terör konusunda dayanışma konusunda ilkeli olmak konusunda ilerlenmesi gerekiyor. türkiye'nini ifade ettiği her şey aslında ittifakın ruhunu mantığını yansıtan sözlerdir. Bizim savaştığımız terör örgütüne silah eğitim veren üyeler var. İsveç ve Finlandiya gibi PKK'nın faaliyet yapabildiği ülkelerin NATO'ya katılması NATO'yu güçlendirmeyecektir. Karar almayı daha çok zorlaştıracaktır.

Bizimle konuşmak yerine bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenmeleri lazım...

Türkiye İttifakın temel çerçevesinde şimdiye kadar üzerine düşeni yaptı. Bu nedenle bu uyarıları yapıyor.

MUHALEFETE İSVEÇ FİNLANDİYA TEPKİSİ

Muhalefet bu konuda da Türkiye'ye güçlü bir destek göstermedi. CHP adına yazılan bir makalede Türkiye'nin bu tutumunun taktik bir hata olduğu ifade edildi. "CHP İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden yanadır" denildi. Türkiye'yi zaten bu şekilde önüne gelene otomatik onay vermesi gereken bir ülke olarak algılanmak biz zihniyet çarpıklığı. Bu daha vahim bir şey, doğrusunu söylemek gerekirse CHP'nin geleneksel çizgisine baktığımızda bunu reddedeceklerini düşünmüştüm. Ancak yazıda "Türkiye'nin NATO üyeleri tarafından tepkiyle karşılanması şaşkınlık yaratmamalı" denilmiş.

MİÇOTAKİS TEPKİSİ

"Biz iki komşu olarak aramızdaki problemleri kendimiz çözeriz" denilmişti. Buna rağmen ABD kongresşnde Türkiye'yi şikayet etmiş, F-16 vermeyin demiş. Yunan basınını da takip ettiğinizde ABD kongresinde yalvaran nitelikte konuşulması eleştirilmiştir. Siz bulduğunuz ilk fırsatta başka ülkeler üzerinden bize tehditler savurursanız bunun bir karşılığı olacaktır. AB içerisinde Yunanistan'ın şımarıklığına NATO içerisinde başka üllekerin şımarıklığını ekleyemeyiz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ POLEMİĞİ

Sandığın hukukunu koruyacağız. Bu millet sandık için büyük bedeller ödemiştir. Sandığın namusunu koruyacağız. sandığa kim hakaret ediyorsa o bizden değildir.

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