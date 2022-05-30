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OTOMATİK OYNAT
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Son dakika | MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar... | Video 30.05.2022 | 20:23
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Ankara'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada | Video 30.05.2022 | 18:49
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Ankara'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada | Video 30.05.2022 | 18:47
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Son dakika | Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı... | Video 30.05.2022 | 18:18
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 30.05.2022 | 12:52
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SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video 30.05.2022 | 12:10
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Melih Altınok | Vay be, Erdoğan milleti zorla parka götürüyormuş! 30.05.2022 | 09:31
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Hilal Kaplan | Atatürk de Finlandiya'yı severdi | Video 30.05.2022 | 09:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarda bulundu. Çelik Kılıçdaroğlu'nun vakif iddialarına yönelik 'sorumsuzluk' değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili 'Terörle mücadele konusunda dayanışma olmalı' dedi. Başkan Erdoğan'ın Putin'e mesajı ile ilgili soruya yanıt veren Çelik 'Bu konuda temel mottomuz: Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...