Video Haber Son dakika | MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar... | Video
Son dakika | MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar... | Video

Son dakika | MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar... | Video

30.05.2022 | 20:23

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarda bulundu. Çelik Kılıçdaroğlu'nun vakif iddialarına yönelik 'sorumsuzluk' değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili 'Terörle mücadele konusunda dayanışma olmalı' dedi. Başkan Erdoğan'ın Putin'e mesajı ile ilgili soruya yanıt veren Çelik 'Bu konuda temel mottomuz: Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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