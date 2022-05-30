AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye'nin kuzeyine operasyon olacak mı?' sorusuna yanıt | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları sırasında Başkan Erdoğan'ın Putin'e verdiği mesaj da soruldu. Suriye'ye olası operasyon sorusunu yanıtlayan Çelik "Mottomuz, Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bunun ne zaman olacağı TSK'nın planlaması dahilindedir. TSK, Cumhurbaşkanımıza sunduğunda ve Cumhurbaşkanımız emri verdiğinde harekat gerçekleştirilir." ifadelerini kullanırken Çıkıp bunlardan haberdar olmayan harekatla ilgili tarih veriyor. Harekat başladığında güzergahı söylüyor, hangi ateş unsurlarını ne şekilde kullanacağınız analiz ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Hem olmayan şeylerden analiz yapıldığı zaman bir terör örgütüne 'Hazırlık yap' demiş oluyorsunuz, iki yalan yanlış spekülasyon ortaya çıkarıyorsunuz. Üçüncüsü terör örgütlerinin oralarda sivillere zarar vermesine neden oluyorsunuz. Bu konuya dikkat etmek lazım." dedi.