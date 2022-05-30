İsveç Finlandiya NATO vetosu | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin argümanlarının ne kadar kıymetli olduğu görüldü. Daha önce "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyenler savaşı görünce geri döndüler. Terör konusunda dayanışma konusunda ilkeli olmak konusunda ilerlenmesi gerekiyor. Türkiye'nini ifade ettiği her şey aslında ittifakın ruhunu mantığını yansıtan sözlerdir. Bizim savaştığımız terör örgütüne silah eğitim veren üyeler var. İsveç ve Finlandiya gibi PKK'nın faaliyet yapabildiği ülkelerin NATO'ya katılması NATO'yu güçlendirmeyecektir. Karar almayı daha çok zorlaştıracaktır." dedi.