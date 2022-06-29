Son dakika: CHP’de Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun istifa etti

Son dakika haberi: CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifalarını Genel Merkeze sundu.
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge hanım Twitter hesabından Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarfettiği, Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımlamıştı.
'KİM YAPAR BUNU'
Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani..."
TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Torun'dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, "Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" ifadelerine yer vermişti.
CHP: EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ
Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesi kaydının sosyal medyada paylaşılmasıyla ile ilgili açıklama yapmıştı. Öztrak konuya ilişkin bir soru üzerine "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İSTİFA ETTİLER
Partiden yapılan açıklama, şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."