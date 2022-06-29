Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun hakkında söylediği sözler tepki çekmişti.
Ardından Torun'un, Pomen ile sohbetinde "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'Kadın hakları' diye g..ümü yırtıyorum, olamıyorum" sözleri gündeme düştü. Türkiye'nin gündemine oturan skandalın ardından CHP sessizliğe büründü.
İbrahim Sadık: Dolarla vekil olanlar kimler? Bu soruyu her gün soracağım size. Dolarla vekil olanları ifşa edip partiden atacak mısınız? Siz bu dolarla vekil olanları bilip sustunuz mu? CHP vekillerini paraya göre mi seçiyor?
CHP YİNE KAFASINI KUMA GÖMDÜ
Mehmet Çatlı: Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.
Kurt Karabekir: Dolarla kimler vekil oldu? Tuba Torun nasıl CHP'ye girdi? En yüksek organa kadar kim soktu? CHP partilikten çıkmış, birileri teslim almış.
Sadık Şimşek: Halen koskoca partiden ne bir ihraç ne bir disiplin süreci adımı yok! Pesler ötesi artık.
Musa Ürün: Kemal Kılıçdaroğlu önce dolarla vekil olanları ayıklasın. PM'ye girenlerin hangi liyakatle girdiklerini. Farkında mısınız bilmiyorum ama partideki entrikalar Dallas dizisini sollamış durumda.