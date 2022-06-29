Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 07:01 Son Güncelleme: 29.6.2022 07:03

Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?

Son dakika haberi: CHP’li Erdoğdu’nun yeni eşi Tuba Torun’un, eski eş Özge Pomen ile sohbetinde “Dolarla vekil oluyorlar” sözüne vatandaşlar tepki gösterdi: CHP başını kuma gömdü. Dolarla milletvekili olanlar kim

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun hakkında söylediği sözler tepki çekmişti.



Ardından Torun'un, Pomen ile sohbetinde "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'Kadın hakları' diye g..ümü yırtıyorum, olamıyorum" sözleri gündeme düştü. Türkiye'nin gündemine oturan skandalın ardından CHP sessizliğe büründü.



CHP hiçbir açıklama yapmazken, bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yorum yazanlar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



İbrahim Sadık: Dolarla vekil olanlar kimler? Bu soruyu her gün soracağım size. Dolarla vekil olanları ifşa edip partiden atacak mısınız? Siz bu dolarla vekil olanları bilip sustunuz mu? CHP vekillerini paraya göre mi seçiyor?



CHP YİNE KAFASINI KUMA GÖMDÜ
Mehmet Çatlı: Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.



Kurt Karabekir: Dolarla kimler vekil oldu? Tuba Torun nasıl CHP'ye girdi? En yüksek organa kadar kim soktu? CHP partilikten çıkmış, birileri teslim almış.



Sadık Şimşek: Halen koskoca partiden ne bir ihraç ne bir disiplin süreci adımı yok! Pesler ötesi artık.



Musa Ürün: Kemal Kılıçdaroğlu önce dolarla vekil olanları ayıklasın. PM'ye girenlerin hangi liyakatle girdiklerini. Farkında mısınız bilmiyorum ama partideki entrikalar Dallas dizisini sollamış durumda.



Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki: Dolarla vekillik, torpille parti meclisi üyeliği! Liyakate gel vatandaş liyakate...

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Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
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