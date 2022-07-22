Son dakika: CHP’de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi’nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı





Selçuk Erdağı: Hatta bir Mercedes'ti de hadi neyse.

Müteahhit: Zaten şimdi önemli bir konuya geleceğiz. Orada dolar yazmışsınız.

Selçuk Erdağı: Biz o günkü şartlardan hiçbir şeyimiz değişmiyor bak, bugün dolar 13 lira. Ben hesap yaptığımda 14.5 Liraydı. 13 çarpı 3.5, 45 bin 500 lira yapıyor. Çarpı nokta 32, eşittir 14 milyon 560 bin lira. Anladın mı şimdi?