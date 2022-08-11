Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti’den para alıyoruz

Son dakika haberleri: Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamasına yeniden cevap verdi.
Merdan Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
Tele 1'den 'para alıyoruz' itirafı! Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz | Video
YANARDAĞ: CHP İLE ZAMAN ZAMAN YAPTIĞIMIZ HİZMET ANLAŞMALARI VAR
Tele 1 Televizyonu'nda açıklamada bulunan Merdan Yanardağ, "Değerli izleyiciler iddia şu. TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak her ay para alıyormuş. İddia bu. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının bütün gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir ve biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Napıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" iddiasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
İNCE: HALK TV, TELE 1, KRT, CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli Kale ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Bir otelde açıklamada bulunan Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.
YANARDAĞ: BU SİSTEM SİZİ BURUŞUK BİR PEÇETE GİBİ KENARA ATTI
Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal video paylaşım sitesi Youtube'daki kişisel hesabından açıklamada bulundu ve Muharrem İnce'ye cevap verdi. Yanardağ, "Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı" iddiasında bulundu.
İNCE: SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA
Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın açıklamasına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından cevap verdi.
Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" ifadelerini kullandı ve paylaşımında Merdan Yanardağ'ı etiketledi.
Muharrem İnce, paylaşımda yer alan videoda şunları söyledi:
"Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru."
Muharrem İnce, eline aldığı 200 TL'lik banknote göstererek, "Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce daha sonra eline bozuk parayı aldı ve "Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Millet yine ütüler, düzeliriz" dedi.
Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'a şu soruları yöneltti:
"Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak."
YANARDAĞ: ŞEREFİ OLAN, O SEÇİM GECESİ MİLYONLARCA İNSANI YÜZÜSTÜ BIRAKMAZ
Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin açıklamasına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından cevap verdi.
Merdan Yanardağ, şunları söyledi:
"Senin gibi, gündeme girmeye çalışan ve siyasetten tükeniş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya.. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum."
"Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı.. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma."
İNCE: SEN GEÇ BUNLARI CHP'DEN, CHP'Lİ BELEDİYELERDEN PARA ALDIN MI, ALIYOR MUSUN BUNA CEVAP VER
Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın açıklamasına Twitter'daki resmi hesabından cevap verdi ve "Merdan Yanardağ seçim gecesi nerde olduğumu sana para verenlere, seçimde 12 bin sandığa gözlemci koymayanlara sor. Sen geç bunları CHP'den, CHP'li belediyelerden para aldın mı, alıyor musun buna cevap ver" ifadelerini kullandı.
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ÇİÇEK: YEREL SEÇİMLERDE TUNCAY ÖZKAN'IN KONTROLÜNDE 100 MİLYON LİRA MEDYAYA VERILEN PARA VAR
10 yıl boyunca CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin Hazineden alınan 650 milyon liranın 100 milyonunu Halk TV, KRT ve ANKA ile anket firmalarına verdiğini söylemişti.
Mustafa Kemal Çiçek, şunları söylemişti:
"2019-2020-2021 yıllarında Hazine'den alınan yardımlardan 650 milyon lira harcandı. Bu parayı siz nereye harcadınız? Yerel seçimlerde Tuncay Özkan'ın kontrolünde 100 milyon lira medyaya verilen para. Seyit Torun'un anketlerle ilgili harcanan para. Medyada kimler var? Halk TV, KRT, ANKA böyle uzar gider. Mesela anketçi İbrahim Uslu'ya, Mehmet Ali Kulat'a kaç para verdiniz? Biz biliyoruz bu meblağları. Anketi 10 milyona yaptırırken faturada 20 milyon lira nasıl gösterildi bunlar ortaya çıkacak. Bunlar benim somut olarak bildiğim, gördüğüm meseleler."
YILMAZ ÖZDİL VE UĞUR DÜNDAR ARASINDA ARTI 1'İN KURULUŞUNA İLİŞKİN TARTIŞMA YAŞANDI
Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında Artı 1'in kuruluşuna ilişkin tartışma yaşanmıştı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 21 Haziran 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulunmuş ve Uğur Dündar'ı ima ederek, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerini kullandı.
DÜNDAR: YAZIKLAR OLSUN SANA, O TWEETİ NASIL PAYLAŞTIN
Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında Artı 1'in kuruluşuna ilişkin olarak Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz iması nedeniyle tartışma çıktı. Uğur Dündar Tele 1 Televizyonu canlı yayınında kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.
Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın açıklamasına cevap verdi ve "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.
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"NASIL YAZABİLDİN?"
Uğur Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" dedi.
"CENAZEME GELMESİN"
Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in kendisine 'değerli ağabeyim' diye mesaj attığını da hatırlatarak, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi ve "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" dedi.
UĞUR DÜNDAR VE YILMAZ ÖZDİL BARIŞTI
Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'le, Artı1 TV'nin kuruluşuyla ilgili tartışmada yanlış anlaşılma yaşadıklarını iddia etmiş ve "Mesele benim için burada kapanmıştır, bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır" demişti.
TELE 1 canlı yayınında konuşan Uğur Dündar, "Şimdi anlıyorum ben kastedilmemişim. Ama o canlı yayın sırasında bana gelen mesajlarda, bazıları benim ona bir cevap vermem gerektiğini yazmışlardı. Yani böyle sosyal medya paylaşımları arasında ben o tweet'i gördüm" ifadelerini kullanmıştı.