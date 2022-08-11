Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti’den para alıyoruz

Muharrem İnce, eline aldığı 200 TL'lik banknote göstererek, "Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce daha sonra eline bozuk parayı aldı ve "Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Millet yine ütüler, düzeliriz" dedi.