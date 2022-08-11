Tele 1’den 'para alıyoruz' itirafı! Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz | Video

Son dakika haberler: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İYİ Parti’den her ay düzenli para aldığını açıklamıştı. Muharrem İnce'nin iddiasına günler sonra yanıt veren Merdan Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." itirafında bulundu.