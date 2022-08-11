Muharrem İnce’den "Düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim? | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve İyi Parti'yi eleştirdi. İnce ayrıca, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İyi Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim" dedi. Prof. Dr. Zakir Avşar ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayında bu konu hakkında yorumlarda bulundu.