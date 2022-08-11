Son dakika: Muharrem İnce’den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü!

"Şerefin varsa açıkla"

İnce'nin daha sonra Merdan Yanardağ'a "Şerefin varsa CHP'den para almadığına yemin et" çıkışı geldi. Bu açıklamanın ardından Merdan Yanardağ adeta ölü taklidi yaptı.

ÇIKIP CEVAP VERSİNLER

A haber'de konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Melik Yiğitel "Bunlar zaten konuşuluyordu. Fakat Muharrem İnce gibi uzun yıllardır siyaset yapan ve o partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin söylemesi çok daha önemli. "Paralı oldukları için ambargo konuyor bana. Benim gölgem bile çıkamaz Halk TV, Tele 1 gibi kanallarda" diyor. Buna karar verebiliyor olmaları finanse ediyor olmalarını gerekçe gösteriyor. Ve şimdi İYİ Parti'nin de bu işin içine girdiğini söylüyor. Dürüstlük abidesi kesinlenler, temiz eller, temiz medya diyenler buyursun açıklasın şimdi. İnce meydan okuyor işte. Çıksın cevap versinler" dedi.

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