Son dakika: Muharrem İnce’den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü!

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce sansürcü CHP medyasını ifşa ettikten sonra kendisine saldıranlar olunca isim isim de ifşaatlarını sürdürdü. Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sert bir cevap veren İnce başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve ilgili kanalların adeta 3 maymunu oynamasına neden olan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar;
İŞTE ADIM ADIM MUHARREM İNCE'NİN CHP, İYİ PARTİ VE MEDYA İFŞALARI
"CHP ve İYİ Parti bunlara tehditle maaş ödüyor"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, "Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Merdan Yanardağ İnce buruşturulup atıldı" deyince ortalık karıştı
Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.
"Merdan uyanıklık yapma. Kaç para aldığını açıkla"
Söz konusu kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını söylediği Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını ifade eden Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak" dedi.
"Merdan sen mangırsın mangır!"
Eline 200 lira alan İnce, "Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
"Şerefin varsa açıkla"
İnce'nin daha sonra Merdan Yanardağ'a "Şerefin varsa CHP'den para almadığına yemin et" çıkışı geldi. Bu açıklamanın ardından Merdan Yanardağ adeta ölü taklidi yaptı.
'ŞEREFİN VARSA PARA ALMADIĞINA YEMİN ET''— Sabah Gazetesi (@Sabah) August 10, 2022
Muharrem İnce'den, kendisi hakkında 'İnce'yi bu sistem buruşturup attı' ifadelerini kullanan Merdan Yanardağ'a cevap:
Şerefim üzerine yemin ederim ki; CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sen de şeref varsa, yemin et almadığına. pic.twitter.com/8pBh2VRL6B
ÇIKIP CEVAP VERSİNLER
A haber'de konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Melik Yiğitel "Bunlar zaten konuşuluyordu. Fakat Muharrem İnce gibi uzun yıllardır siyaset yapan ve o partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin söylemesi çok daha önemli. "Paralı oldukları için ambargo konuyor bana. Benim gölgem bile çıkamaz Halk TV, Tele 1 gibi kanallarda" diyor. Buna karar verebiliyor olmaları finanse ediyor olmalarını gerekçe gösteriyor. Ve şimdi İYİ Parti'nin de bu işin içine girdiğini söylüyor. Dürüstlük abidesi kesinlenler, temiz eller, temiz medya diyenler buyursun açıklasın şimdi. İnce meydan okuyor işte. Çıksın cevap versinler" dedi.
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