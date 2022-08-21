Haberler Gündem Haberleri Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç
Giriş Tarihi: 21.8.2022 23:25

Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü trafik kazalarında otobüs şoförünün iddia ettiğinin aksine yolda önlem alındığı ortaya çıktı. Otobüsün neden olduğu kazadan önce bir araçtan çekilen görüntülerde ilk kazaya müdahale eden ambulans ve diğer araçların nizami bir şekilde emniyet şeridinde park ettiği ve yola uyarı için duba konulduğu görüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntüleri sosyal medya hesabında, "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" notuyla paylaştı.

"KAZA BÖLGESİNE KISA BİR MESAFE KALA KABALIĞI GÖRDÜM"

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksiyle birden fazla ödenmeye sebebiyet verme" suçundan tutuklanan otobüs sürücüsü Abdulkadir Memiş kaza bölgesine kısa bir mesafe kala ancak kalabalığı gördüğünü ve bu sırada otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA