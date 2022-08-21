Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntüleri sosyal medya hesabında, "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" notuyla paylaştı.

"KAZA BÖLGESİNE KISA BİR MESAFE KALA KABALIĞI GÖRDÜM"

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksiyle birden fazla ödenmeye sebebiyet verme" suçundan tutuklanan otobüs sürücüsü Abdulkadir Memiş kaza bölgesine kısa bir mesafe kala ancak kalabalığı gördüğünü ve bu sırada otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etmişti.