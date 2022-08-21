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Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
14:03
Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Gaziantep'teki trafik kazası Türkiye'yi kahretti… Korkunç olayda 15 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlar için bugün cenaze töreni düzenlendi. Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise ifadesinde şunları söyledi…