Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ KAZADA SÜRÜCÜ KONUŞTU!



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.



