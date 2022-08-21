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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 14:03

Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika: Gaziantep'teki trafik kazası Türkiye'yi kahretti… Korkunç olayda 15 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlar için bugün cenaze töreni düzenlendi. Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise ifadesinde şunları söyledi…

Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Gaziantep'te dün meydana gelen kazada yeni detaylar ortaya çıktı… Kahreden olay Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi.

Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ KAZADA SÜRÜCÜ KONUŞTU!

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.

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Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

Son dakika: Gaziantep’teki kaza Türkiye’yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Korkunç olayda 15 kişi hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Abdülkadir Memiş'in de bulunduğu 31 kişi ise yaralandı. Tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı ve İlçe Jandarma komutanlığında sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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