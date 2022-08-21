Video Yaşam Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü feci kazadan dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı | Video
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü feci kazadan dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı | Video

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü feci kazadan dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı | Video

21.08.2022 | 16:24

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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazada yaralanan otobüs şoförü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücünün ilk ifadesinde, ''Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim'' dediği ortaya çıktı.

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Gaziantep-Nizip otoyolunun 20. kilometresinde dün meydana gelen ve Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan otobüs şoförü Abdülkadir M., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Abdülkadir M.'nin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma başlatılan kaza ile ilgili verdiği ifadesinde, "Otoyolda kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım'' dediği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Abdülkadir M., ifadesinin ardından Nizip Adliyesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından görevlendirilen 3 savcı, tarafından kazayla ilgili detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapan savcılar, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılırken, kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

KAZADAN DAKİKALAR ÖNCESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan feci kazadan dakikalar öncesinde olay yerinin görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir aracın içerisinden cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise ilk kazanın hemen ardından olay yerine gelen ve güvenlik şeridine park etmiş ambulans, polis aracı ve İHA canlı yayın aracı da yer aldı.

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