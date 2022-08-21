Video Türkiye Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç
Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

21.08.2022 | 23:28

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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü trafik kazalarında otobüs şoförünün iddia ettiğinin aksine yolda önlem alındığı ortaya çıktı. Otobüsün neden olduğu kazadan önce bir araçtan çekilen görüntülerde ilk kazaya müdahale eden ambulans ve diğer araçların nizami bir şekilde emniyet şeridinde park ettiği ve yola uyarı için duba konulduğu görüldü.

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