Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç

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OTOMATİK OYNAT
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 08.08.2022 | 19:47
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü trafik kazalarında otobüs şoförünün iddia ettiğinin aksine yolda önlem alındığı ortaya çıktı. Otobüsün neden olduğu kazadan önce bir araçtan çekilen görüntülerde ilk kazaya müdahale eden ambulans ve diğer araçların nizami bir şekilde emniyet şeridinde park ettiği ve yola uyarı için duba konulduğu görüldü.