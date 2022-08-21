Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’S-400’ eleştirisi: Bu ABD’ye ’Senin adamınım’ demektir

İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Muharrem İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." diye konuştu.

Altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.

" AMERİKA'YA GÖZ KIRPMASIDIR"

Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar.

Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'Ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak.

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