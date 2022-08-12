Muharrem İnce: Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini...





"GAZETECİLİK YAPIN DİYORUM. DALKAVUKLUK, SOYTARILIK YAPMAYIN"

Partisine yer vermeyen muhalefet medyasına eleştirilerini sürdüren İnce, "Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi marifet sanıyor. Ayrıca başka bir savunmaları da var. 'Ya Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayıyken senin ekibinle de sözleşme yaptık, seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz' niye 'O zaman senden para alıyorduk seni gösteriyorduk, şimdi parayı başka yerden alıyoruz onları gösteriyoruz' Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle medya olur mu, basın olur mu, böyle gazetecilik olur mu? Bu kamu hizmetidir. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa. Sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz, kokuşmuş, çürümüşsünüz. Gazetecilik yapın diyorum. Dalkavukluk, soytarılık yapmayın" diyerek tepkisini gösterdi.