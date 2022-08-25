İmam Hatiplilere ’Sapık’ diyen şarkıcı Gülşen’e tepkiler dinmiyor

"YALNIZCA NE KADAR SAPIK OLDUĞUNU DEĞİL NE KADAR AŞAĞILIK DA OLDUĞUNU GÖSTERİR"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da sosyal medyadan şöyle tepkisini dile getirdi: "Gülşen'in sahnede yıllardır kendisini obje olarak sergilemesi ucuzluk da olsa kendi tercihidir. Sapkınlığı normalleştirmek için çabalaması ve üstüne inançlı kesimi hedef alması ise yalnızca ne kadar sapık olduğunu değil ne kadar aşağılık da olduğunu gösterir."

"BU AHLAKSIZLARA DERSİ VERİLMELİ Kİ BAŞKALARINA İBRET OLSUN"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise "Bütün İmam Hatipli kardeşlerime çağrı. Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara dersi verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres vermeli" dedi.

"KİN VE NEFRET DOLU ZAVALLI BİR ZİHNİYET"

"GÜLŞEN, KART VÜCUDUNU SERGİLEMEK YETMEYİNCE İMAM HATİPLİLERE SAPIK DEMİŞ"

Gazeteci Özlem Doğan şunları dile getirdi: "Eee kişi kendinden bilir işi! Dört harflilerin misyoneri Gülşen, kart vücudunu sergilemek yetmeyince İmam Hatiplilere sapık demiş, kendini tarif etmiş. Gülşen'in hayatındaki marjinallikler ortaya dökülse sapık kelimesinin yanında sönük kalacağını düşünüyorum. #GülşenTutuklansın"