İmam Hatiplilere ’Sapık’ diyen şarkıcı Gülşen’e tepkiler dinmiyor

Şarkıcı Gülşen'in skandallarla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip Lisesi'nde okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak milyonlarca İmam Hatip Lisesi öğrencisini hedef aldı, hakaret etti. Gülşen'in bu hadsiz ifadelerinin görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada da tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gülşen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikten (TCK 216) soruşturma başlattı. Sosyal medya tepkileri de hâlâ sürüyor. İşte o tepkilerden bazıları…
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NEFRET YAYMAK BİR SANATÇI FAALİYETİ DEĞİLDİR
AK Parti SÖzcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir" ifadelerini kullandı.
"PARASINI VERİR LGBT BAYRAĞI AÇTIRIRLAR, PARASINI VERİR İMAM HATİPLERE SALDIRTIRLAR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Gülşen'in İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "sapık" demesine tepki gösterdi. Dağ, "Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir İmam Hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli!" ifadelerini kullandı.
"YAZIKLAR OLSUN"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, şarkıcı Gülşen'in çirkin ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. İnan sosyal medya hesabından, "AK Gençlik olarak LGBT'li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. Yazıklar olsun" dedi.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
"BU SAPIK ZİHNİYETLE HESAPLAŞMAK İÇİN…"
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Gülşen'in "sapık" ifadeleri hakkında hukuk önünde hesaplaşılacağının altını çizerek çağrıda bulundu: "Bu sapık zihniyetle hesaplaşmak için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. İmam Hatip'li tüm dostlarımız göreve. @onderihl"
"İFTİRADIR, BÜHTANDIR, APAÇIK AYRIMCILIK VE NEFRET SUÇUDUR"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kesir Gülşen'in nefret suçu işlediğini ifade ederek sosyal medyadan "Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler için söylediği ifadeler, mezunu ve mensubu olduğum tüm camiaya, öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ifadesi iftiradır, bühtandır, apaçık ayrımcılık ve nefret suçudur" ifadelerini kullandı.
"YALNIZCA NE KADAR SAPIK OLDUĞUNU DEĞİL NE KADAR AŞAĞILIK DA OLDUĞUNU GÖSTERİR"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da sosyal medyadan şöyle tepkisini dile getirdi: "Gülşen'in sahnede yıllardır kendisini obje olarak sergilemesi ucuzluk da olsa kendi tercihidir. Sapkınlığı normalleştirmek için çabalaması ve üstüne inançlı kesimi hedef alması ise yalnızca ne kadar sapık olduğunu değil ne kadar aşağılık da olduğunu gösterir."
"BU AHLAKSIZLARA DERSİ VERİLMELİ Kİ BAŞKALARINA İBRET OLSUN"
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise "Bütün İmam Hatipli kardeşlerime çağrı. Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara dersi verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres vermeli" dedi.
"KİN VE NEFRET DOLU ZAVALLI BİR ZİHNİYET"
"GÜLŞEN, KART VÜCUDUNU SERGİLEMEK YETMEYİNCE İMAM HATİPLİLERE SAPIK DEMİŞ"
Gazeteci Özlem Doğan şunları dile getirdi: "Eee kişi kendinden bilir işi! Dört harflilerin misyoneri Gülşen, kart vücudunu sergilemek yetmeyince İmam Hatiplilere sapık demiş, kendini tarif etmiş. Gülşen'in hayatındaki marjinallikler ortaya dökülse sapık kelimesinin yanında sönük kalacağını düşünüyorum. #GülşenTutuklansın"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu sosyal medyadan Gülşen'e tepkisini şöyle dile getirdi: "İmam Hatip camiasına yönelik hadsiz ve yakışıksız şekilde iftira atan Gülşen'i kınıyorum. Kin ve nefret dolu zavallı bir zihniyet."
"GÜLŞEN'İN İFADELERİ TAM BİR REZALET. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKINIZ VAR"
Avukat Begüm Ece Pazarcı ise çağrıda bulunarak, "Gülşen'in ifadeleri tam bir rezalet. Haddini aşan bu şarkıcıyı kınıyorum. Özelden çok fazla soru geliyor " imam hatipliyim dava açabilir miyim?" diye. Tabii ki açabilirsiniz suç duyurusunda bulunma hakkınız var. (TCK m. 216)" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ BATSIN!"
ADEM İstanbul İl Başkanı Durmuş Çelikten sosyal medya hesabından tepkisini dile getirenlerden oldu. Çelikten, "Bu nasıl sözdür? Sözümona sanatçı diye sıfatlandırılan birinin ağzından dökülen cümlelerin sanat neresindedir? Toplumun önemli bir kesimine yönelik söylenen bu aşağılık sözlerin hukuki bir karşılığı mutlaka olmalıdır. Özgürlüğünüz batsın! #ÖnderGülşeneDavaAç" ifadelerini kullandı.
"RESMEN PROVOKATÖRLÜK…"
Yazar Yusuf Kaplan da şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerin "sapık" olduğuna dair sözlerine sosyal medyadan sert tepki göstererek, "İmam-Hatipliler sapıktır, diyen kişi, resmen provokatörlük yapıyor demektir. Hukuk derhal harekete geçsin, toplumda infial oluşturan #GülsenTutuklansın #ÖnderGülşeneDavaAç" diye yazdı. Kaplan daha sonra, "Beklenen oldu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmam-hatiplilere açıkça "sapık" diyen şarkıcı Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten (TCK 216. madde'den) soruşturma başlattı" dedi.
"BU PİS KOKUNUN GÜZEL ÜLKEMİZE YAYILMASINA İZİN VERMEYİN"
Yazar İbrahim Karagül ise sosyal medyadan şöyle tepki gösterdi: "İmam-Hatip Lisesi mezunu olan herkes; Şarkıcı Gülşen'e tazminat davası açabilir. "Sapık" ifadesi ile suç alenen oluşmuştur. Binlerce dava açın, dava yağmuruna tutun. Bu çirkinliğe, pervasızlığa sessiz kalmayın! Bu pis kokunun güzel ülkemize yayılmasına izin vermeyin."
"İLK DAVAYI DA İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNU OLARAK BEN AÇACAĞIM"
Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki de İmam Hatiplilerin Gülşen'e dava açması gerektiğini ifade ederek, "Bütün İmam-Hatip'lileri; -"İmam-Hatip'te okumuş kendisi,sapıklığı oradan geliyor" diyerek belli bir kesimi kategorik sapık olarak göstermeye çalışan şarkıcı Gülşen'e dava açmaya davet ediyorum. İlk davayı da İmam-Hatip Lisesi mezunu olarak ben açacağım" dedi.
"ŞARKICI GÜLŞEN, REZİLLİĞİ İYİCE ABARTTI"
Gazeteci Emin Pazarcı da Gülşen'in İmam Hatiplilere "sapık" demesine tepki gösterenlerden oldu. Pazarcı sosyal medya hesabından, "Ahlak yoksunu ve saldırgan: Şarkıcı Gülşen, rezilliği iyice abarttı. Bir konserinde alaycı bir şekilde imam hatipliler için "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" dedi. İmam hatipliler bu kadına tek tek tazminat davası açıp üzerinde kalan tek parça giysiye kadar almalı" diye yazdı.
"İMAM HATİPLİ OLARAK ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM!"
Yuşa Övenç ise sosyal medya hesabından Gülşen'e tepki göstererek, "Bir İmam Hatip öğrencisi olarak yarın ilk işim sözde sanatçı olan Gülşen'i savcılığa şikayet edeceğim. Ayrıca bu ülkede bunun gibi sapkınlara ve sapkınlıklara geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLERİ AŞAĞILAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR! CÜRET EDEMEZ!"
Aynur Koç Oğuz isimli sosyal medya kullanıcısı da Gülşen'in hakaret içerikli ifadelerine sert tepki gösterenlerden oldu. Oğuz, "Fen bölümü mezunuyum! Ama bir okulu Ve İmam hatipli öğrencileri aşağılamak kimsenin hakkı değildir! Cüret edemez! Fen bölümü mezunuyum dediysem mezunuyumdur Benim fen bölümü mezunu olmam başkalarının hangi okul mezunu olduğunu bu ülkede yargılayamaz! Saygı duyacaktır ! Bu bir ! Orada okuyan öğrenciler çocuklar kendi tercihleri ile oradadır ! Ona da kimsenin karışmaya hakkı yoktur bu da iki" dedi.
"SAPIK ARIYORSAN AYNAYA BAK AYNAYA!"
Müzisyen Umut Mürare şarkıcı Gülşen'in sözlerine Gülşen'in resmi Twitter hesabını yazarak tepki gösterdi. Mürare, "O kadar iğrenç ve o kadar çamursun ki pisliğini her yere bulaştırıyorsun @gulsen! Sapık arıyorsan aynaya bak aynaya! Tüm İmam-Hatipli kardeşlerimi şu sanatçı müsveddesi Gülşen'e dava açmaya davet ediyorum" dedi.