Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video