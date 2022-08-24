Haberler Gündem Haberleri Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış
Giriş Tarihi: 24.8.2022 22:05 Son Güncelleme: 24.8.2022 22:06

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış

Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış

Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Gülşen Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma ve sözlere tepki gösterdi.

KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

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Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış
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