Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Seyircilerden pişkin alkış

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma ve sözlere tepki gösterdi.
KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI
Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.