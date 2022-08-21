İNSANLAR PARASIYLA GELDİĞİ BİR ALANDA LGBT ZORBALIĞINA MARUZ BIRAKILIYOR

İBB'nin düzenlediği konser ve festivaller güzel anılar ve eğlence ile değil LGBT propagandalarıyla gündeme gelirken vatandaşlar tepkisini hem alanda hem de sosyal medyada gösterdi. Bilet satın alarak her fikir ve yapıda vatandaşın katılabildiği bu tür etkinliklerde uç ve sapkın ideolojik propagandalara maruz bırakılıyor olması 'Zorbalık' olarak değerlendirildi.