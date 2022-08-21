CHP'li İBB'nin biletli olarak katılım sağlanabilen festivalinde LGBT sapkınlığı propagandaları adeta sistematik hale geldi. Toplum değerlerini adeta yerle bir eden çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Gülşen Çolkaoğlu'nun ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi konser alanında ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.
FESTİVALİ LGBT PROPAGANDA MERKEZİNE ÇEVİRDİLER!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlara parayla bilet satılan İstanbul Festivalinde skandallar bitmiyor.
GÜLŞEN BAŞLATTI, DİĞERLERİ SÜRDÜRÜYOR!
Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra bir LGBT bayrağı açarak tepki çekmişti. Gülşen'e yönelik tepkiler kamera kayıtlarına da yansırken alanı terk edenlerin "Allah belanızı versin" gibi sözler sarf ettiği duyulmuştu.
REYHAN KARACA DA İZİNDEN GİDİP SAPKINLIKTAN MEDET UMDU!
90'lı yıllarda gerçekleştirdiği çıkışı koruyamayan ve adeta tozlu sayfalar arasında kaybolan Reyhan Karaca da Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntülerin ardından birkaç şarkı söylemesi için sahne aldığı festivalde "Benim neyim eksik" diyerek LGBT bayrağı açtı.
GÜLŞEN'E ÖZENDİ, TEPKİ ÇEKTİ
Reyhan Karaca'nın sapkınlığın propagandasını yaptığı o ana kadar alanda büyük coşku ile konserler gerçekleştirilirken bu eylemin ardından Yenikapı'daki bazı izleyiciler konseri terk etti.
İNSANLAR PARASIYLA GELDİĞİ BİR ALANDA LGBT ZORBALIĞINA MARUZ BIRAKILIYOR
İBB'nin düzenlediği konser ve festivaller güzel anılar ve eğlence ile değil LGBT propagandalarıyla gündeme gelirken vatandaşlar tepkisini hem alanda hem de sosyal medyada gösterdi. Bilet satın alarak her fikir ve yapıda vatandaşın katılabildiği bu tür etkinliklerde uç ve sapkın ideolojik propagandalara maruz bırakılıyor olması 'Zorbalık' olarak değerlendirildi.