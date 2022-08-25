Video Magazin İmam Hatip'lilere yönelik skandal sözleri sebebiyle Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı | Video
İmam Hatip'lilere yönelik skandal sözleri sebebiyle Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı | Video

İmam Hatip'lilere yönelik skandal sözleri sebebiyle Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı | Video

25.08.2022 | 09:06

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Şarkıcı Gülşen’e İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söyledi sözlerinden dolayı resen soruşturma başlatıldı. Şarkıcı Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği öğrenildi.

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