İmam Hatip'lilere yönelik skandal sözleri sebebiyle Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı | Video
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Şarkıcı Gülşen’e İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.