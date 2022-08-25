SON DAKİKA! Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı | Video
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Son dakika haberi... Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen’in sahnede İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.