MHP’li Mevlüt Karakaya: CHP önce Atatürk ile helalleşsin

Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sık sık dile getirilen 'Helalleşme' tartışmalarıyla ilgili ahaber'de önemli bir analiz yayınlandı.

'HELALLEŞME' MASAYA YATIRILDI

ahaber'de Burhan Aytekin'e konuyu değerlendiren isimler CHP'nin 1923'ten 2023'e kadar geçirdiği 'Değişim' ve dönüşümleri ele aldı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Nebi Miş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya 'Helalleşme' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

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GENAR Başkanı İhsan Aktaş, CHP'nin kaybettiği ilk seçimden itibaren geçirdiği dönüşüm hakkında çözemediği 3 ana unsurun bulunduğunu söyledi ve "CHP kendi yaptıkları çabalardan yola çıkarsak 1950'de ilk seçimi kaybettiklerinde kongreler düzenleyerek 3 konu hakkında meseleleri tartışmışlar. Dindarlarla olan sorunu çözebilir miyiz? Halkla olan sorunu çözebilir miyiz? Tarihle olan problemimizi ortadan kaldırabilir miyiz?" dedi ve hala bu noktada partinin yaşadığı sıkıntılar bulunduğunu aktardı.