MHP'li Mevlüt Karakaya: "CHP önce Atatürk ile helalleşsin" | Video

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ahaber'e yaptığı özel açıklamalarda CHP'nin 1923'ten 2023'e nasıl savrulduğunu anlattı. Karakaya "CHP, Atatürk'ün kurduğu ülkeyi bölmek isteyenlerle ittifak yapıyor. Helalleşecekse önce Atatürk'le helalleşsin" dedi.