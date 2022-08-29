Video Haber MHP'li Mevlüt Karakaya: "CHP önce Atatürk ile helalleşsin" | Video
MHP'li Mevlüt Karakaya:

MHP'li Mevlüt Karakaya: "CHP önce Atatürk ile helalleşsin" | Video

29.08.2022 | 13:21

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ahaber'e yaptığı özel açıklamalarda CHP'nin 1923'ten 2023'e nasıl savrulduğunu anlattı. Karakaya "CHP, Atatürk'ün kurduğu ülkeyi bölmek isteyenlerle ittifak yapıyor. Helalleşecekse önce Atatürk'le helalleşsin" dedi.

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