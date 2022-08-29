CHP 100 yılda nasıl bir dönüşüm yaşadı? | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sık sık dile getirilen 'Helalleşme' tartışmalarıyla ilgili ahaber'de önemli bir analiz yayınlandı. ahaber'de Burhan Aytekin'e konuyu değerlendiren isimler CHP'nin 1923'ten 2023'e kadar geçirdiği 'Değişim' ve dönüşümleri ele aldı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Nebi Miş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya 'Helalleşme' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.