SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen tahliye edildi

KARARA İTİRAZ ETTİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Dilekçesinde, "Kamuya mal olmuş bir sanatçı olarak, ailesiyle birlikte sabit ikametgâhında yaşamakta olup vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Müvekkilin kaçma şüphesi olmadığı somut olayda da ortaya çıkmıştır.

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Müvekkil, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda "Bana ihtiyacı olan 5 yaşında çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, bana ihtiyaç duyulan her an gelebilirim." İfadeleriyle başta bir anne olarak kaçma şüphesi olamayacağını açıklıkla ifade etmiştir" dendi. Avukat Emek Emre tutuklama kararına karşı itirazlarının kabulü ile tutuklama kararının kaldırılarak Gülşen'in tahliyesine karar verilmesini talep etti.