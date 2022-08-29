SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
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Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
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SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25
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Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 29.08.2022 | 12:53
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Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 29.08.2022 | 12:41
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Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 11:00
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Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 29.08.2022 | 11:19
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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 11:12
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Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 29.08.2022 | 11:14
İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.