SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.