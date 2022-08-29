SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video

İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen tahliye edildi. Mahkeme, Gülşen'in avukatlarının itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Perşembe günü tutuklu olan Gülşen tahliye edilecek.