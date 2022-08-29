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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25
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Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 29.08.2022 | 12:53
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Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 29.08.2022 | 12:41
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Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 11:00
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Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 29.08.2022 | 11:19
02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 11:12
00:18
Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 29.08.2022 | 11:14
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Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video 29.08.2022 | 11:00
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Kafe’deki yangın hasara yol açtı | Video 29.08.2022 | 10:48
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Ağustos 2022 Pazartesi atv izle! | Video 29.08.2022 | 10:46
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Tarsus'ta kanyonda mahsur kalan genç kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 10:47
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Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu | Video 29.08.2022 | 10:42
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Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video 29.08.2022 | 10:41
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Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.08.2022 | 10:10
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Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi: 1 ölü | Video 29.08.2022 | 09:15
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Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video 29.08.2022 | 09:29
İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen tahliye edildi. Mahkeme, Gülşen'in avukatlarının itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Perşembe günü tutuklu olan Gülşen tahliye edilecek.