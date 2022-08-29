SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı

DAĞLIK ALANLARI KULLANDI

Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.