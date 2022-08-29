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Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:31 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:05

SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı

Son dakika haberi... THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla Milas'ta yakalandı. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

DAĞLIK ALANLARI KULLANDI

Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı
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