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OTOMATİK OYNAT
03:47
Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı? 29.08.2022 | 15:20
01:01
SON DAKİKA! THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:27
08:32
CHP 100 yılda nasıl bir dönüşüm yaşadı? | Video 29.08.2022 | 13:23
09:09
MHP'li Mevlüt Karakaya: "CHP önce Atatürk ile helalleşsin" | Video 29.08.2022 | 13:21
00:12
Canan Kaftancıoğlu yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi | Video 29.08.2022 | 11:42
10:01
Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? | Video 29.08.2022 | 11:39
05:41
Kenan Kıran "Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor" 29.08.2022 | 08:37
03:31
Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video 28.08.2022 | 11:30
01:16
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 28.08.2022 | 11:03
03:45
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Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video 28.08.2022 | 08:51
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Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video 27.08.2022 | 22:50
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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı | Video 27.08.2022 | 21:38
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Macron Cezayir'de protesto edildi | Video 27.08.2022 | 17:53
03:52
Mahmut Övür | 'Militan' Gülşen 27.08.2022 | 16:19
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Melih Altınok | Gülşen'in tutuklanmasından neden rahatsızım 27.08.2022 | 16:14
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Mehmet Barlas | Almanya zor durumda 27.08.2022 | 12:33
THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla Milas'ta yakalandı. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.