SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video

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Son dakika haberi... THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla Milas'ta yakalandı. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.