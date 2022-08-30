Son dakika: Anıtkabir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenlere katılacak.

İLK RESMİ TÖREN ANITKABİR'DE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başlayacak. Devlet töreni saat 11.00'de yapılacak. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmigeçit düzenlenecek. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi olacak. Törenler, 10.30'da başlayacak.