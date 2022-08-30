Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunuyor.