Video Haber Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video
Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video

Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video

30.08.2022 | 13:53

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunuyor.

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