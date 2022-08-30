Son Dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
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Son dakika... Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenlere katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.