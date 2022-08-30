Son Dakika: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

Son dakika... Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenlere katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Büyük zaferin 100. sene-i devriyesinde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye, barış ve istikrar için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Ruhun şad olsun."