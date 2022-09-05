SON DAKİKA | 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’ndan flaş adaylık göndermesi

Son dakika haberi... Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Ancak 6'lı masa bir aday üzerinde hala uzlaşmış değil. Masada adaylık için çatlak sesler çıkmasına rağmen, Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…" diyen Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine adaylığı için sinyaller verdi.