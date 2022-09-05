Kılıçdaroğlu'ndan "adaylık" açıklaması! "Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım" | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu "Altılı Masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım." açıklamasında bulundu