SON DAKİKA | CHP’li Yarkadaş’tan İYİ Parti’ye ’ihale’ çıkışı! Bana açıklatmasınlar

"HEM İHALE ALACAKSIN HEM DE HDP'Yİ MEŞRU SAYMAYACAKSIN"

Yarkadaş, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

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