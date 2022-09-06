SON DAKİKA | CHP’li Yarkadaş’tan İYİ Parti’ye ’ihale’ çıkışı! Bana açıklatmasınlar

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda HDP krizi yaşanıyor. Masanın 7. ayağı olduğu tartışılan HDP'ye 'bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından İYİ Parti'den sert bir çıkış gelmişti. CHP'nin açıklamasına tepki gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da veriyorsunuz. Biz razı olmayız" sözleriyle millet ittifakında çatlağı ortaya çıkarmıştı.
"HDP OYLARI SAYESİNDE BELEDİYELERİ ALDILAR"'
İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Yarkadaş, HDP seçmeni sayesinde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının kazandığını belirterek, buna rağmen HDP'ye tavır konulduğuna dikkat çekti.
"TEK TEK BİLİYORUM, BENİ KONUŞTURMAYIN"
İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.
CHP'li Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 'ihale' çıkışı! "Bana açıklatmasınlar" | Video
"HEM İHALE ALACAKSIN HEM DE HDP'Yİ MEŞRU SAYMAYACAKSIN"
Yarkadaş, konuşmasını şöyle devam ettirdi:
"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."