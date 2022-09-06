CHP'li Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 'ihale' çıkışı! "Bana açıklatmasınlar" | Video

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması Millet İttifakı'nda krize neden oldu. Tekin'in sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert tepki göstererek "Kime sordunuz da veriyorsunuz. Biz razı olmayız" dedi. Bu açıklamaların ardından ise CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'ye sert çıktı. Yarkadaş açıklamasında "HDP’nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni..." ifadelerini kullandı.