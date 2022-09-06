SON DAKİKA: Meral Akşener’den Gürsel Tekin’in sözleri sonrası CHP’ye rest! ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi büyüyor

'PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR'

Meral Akşener, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." dedi.

Akşener ayrıca, "Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." sözlerini kullandı.