6’lı masada ’HDP’ye bakanlık’ krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı: Kim bana had bildirecek?

İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin "40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey." diye konuştu.

