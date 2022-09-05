6’lı masada ’HDP’ye bakanlık’ krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı: Kim bana had bildirecek?

CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.