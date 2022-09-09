İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonrası ulaşım hizmeti çöktü. Kaza sonrası AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti.
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu | Video
AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı. Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.
Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı.— Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) September 9, 2022
Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir. #GeçmişOlsunİstanbul pic.twitter.com/82ufQEL0yA