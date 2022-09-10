İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu | Video
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Metrobüs kazasının ardından, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti çöktü. Vatandaşlar yollarda kalınca İBB'nin yapması gereken aktarma işlemini AK Partili Belediyeler üstlendi. Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.