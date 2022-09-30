Adalet Bakanlığından o haberlere yalanlama

Adalet Bakanlığı, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasından 29 gün sonra resmî iade talebinin gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sahibi olduğu 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer'in, müşterilere ait paraları hesabına alarak ülkeyi terk ettiği ve Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirilmiştir.

Adı geçenin, Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilginin öğrenilmesi üzerine 11/06/2021 tarihinde, Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesi talep edilmiştir. Şahsın, 30/08/2022 tarihinde ülkemize iadesi amacıyla Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklandığının bildirilmesi üzerine, 31/08/2022 tarihli Arnavutluk makamlarına yönelik yazımız ile şahıs hakkındaki iade talebimizi 11/06/2021 tarihinde ilettiğimiz hatırlatılarak, talebimize istinaden şahsın iade sürecinin bir an evvel başlatılması istenmiştir. Buna rağmen, Arnavutluk makamları tarafından 13.09.2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16/09/2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir. Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlem ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir.



19.09.2022 tarihinde Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Sayın Ulsi MANJA ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuyla ilgili hassasiyetimizi dile getirmişlerdir" denildi.

Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak Thodex Fatih’in telefonu Türkiye’ye gönderilecek Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için iade talebi Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'