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Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Giriş Tarihi: 23.09.2022 17:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
17:40
Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Son dakika haberi... 356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serap Özer'in isyanı damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...