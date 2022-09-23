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Haberler Yaşam Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Giriş Tarihi: 23.09.2022 17:38 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 17:40

Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'

Son dakika haberi... 356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serap Özer'in isyanı damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer’e isyan etti! ’Tek başına zor yapar’

Son dakika haberi: 6'sı tutuklu 21 sanıklı dava Arnavutluk'ta yakalanan CEO Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer’e isyan etti! ’Tek başına zor yapar’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede Arnavutluk'ta yakalanan Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheliye dava açılmıştı.

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Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer’e isyan etti! ’Tek başına zor yapar’

Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer’e isyan etti! ’Tek başına zor yapar’

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlayab duruşmaya 6 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son dakika | THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer’e isyan etti! ’Tek başına zor yapar’

"FARUK FATİH TEK BAŞINA MAİL BİLE ZOR ATAR"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Umut A., beyanında Thodex şirketinin parasal konularını tutuklu sanık Serap Özer'in yönettiğini söylerken "Faruk Fatih Özer'i şuraya oturtsak tek başına mail bile zor atar. Teknik konularda bilgisi sıfırdı. O yüzden işleri buraya kadar tek başına yönetmesi imkansız. Tutuklu sanıklar da soğuk cüzdana erişebiliyordu. Ben şirkette 1 yıl kadar çalışmıştım ve Özer'in bana mobing uygulamasından dolayı işten ayrılmıştım" şeklinde konuştu.

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