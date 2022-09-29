Thodex Fatih’in telefonu Türkiye’ye gönderilecek

Türkıye'nın en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için resmi başvuruda bulunan Adalet Bakanlığı dikkat çeken yeni bir adım daha attı. Bakanlık bu kez de önemli bir delil haline gelebileceğini düşündüğü Özer'in eşyaları için devrede. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Yazıda Arnavutluk Elbasan Başsavcısı Kreshnik Ajas'ın laptop ve telefonun, Özer'in İstanbul'da yargılandığı mahkemenin el koyma kararı vermesi halinde iade etmeye hazır oldukları söylediği kaydedildi. Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.